Израиль обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела страны

На днях глава немецкого МИД посетил слушания в Верховном суде относительно судебной реформы.

Министерство иностранных дел Израиля подало официальную жалобу Германии после того, как ее посол присутствовал на состоявшихся в этом месяце слушаниях в Верховном суде относительно закона о принципе разумности.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Отмечается, что посол Иерусалима в Берлине уведомил правительство Германии о том, что Израиль считает присутствие посла Штеффена Зайберта на слушаниях 12 сентября «неприемлемым вмешательством во внутренние дела Израиля».

Зайберт, который в феврале заявил о своем несогласии с планами судебной реформы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, публично заявил о своем посещении слушаний, заявив в видеоролике на иврите, что «друзья Израиля с большим интересом следят за работой Верховного суда».

«Я думаю, что здесь происходит что-то важное для израильской демократии», — сказал он, добавив: «Я хотел убедиться в этом сам». Зайберт подписал видео: «Место, где стоит быть этим утром».

«Высокопоставленные чиновники МИД сообщили послу Германии в Израиле, что серьезно относятся к его поведению и прибытию на слушания в Верховном суде. Министр иностранных дел поручил послу Израиля в Германии Рону Просору связаться с министром иностранных дел Германии и передать сообщение о том, что поведение посла неприемлемо и представляет собой вмешательство во внутриполитические дела Израиля», — заявил представитель МИД.

В то же время министерство иностранных дел Германии поддержало решение Зайберта присутствовать на слушаниях в Верховном суде. Там заявили, что отслеживание соответствующих внутриполитических событий в принимающей стране является «центральной задачей дипломатов».

Как сообщал Курсор, посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт пошел на необычный шаг для дипломата, прибыв на слушания в Верховном суде. По словам Зайберта, его приезд – логичный шаг в свете интереса Германии к дебатам о правовой реформе.