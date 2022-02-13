Суданский чиновник: встречи с израильтянами не носили политического характера

Военный лидер Судана говорит, что недавние встречи между суданскими и израильскими официальными лицами были частью сотрудничества в области безопасности и разведки.

Военный лидер Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в субботу, что серия недавних встреч между суданскими и израильскими официальными лицами была частью сотрудничества в области безопасности и разведки, а не носила политический характер.

В интервью Бурхан также сказал, что в связях его режима с Израилем «нет никакой секретности», заявив, что «израильтяне не являются врагами».

«Все визиты суданских чиновников в Израиль, осуществленные разведкой и службами безопасности… позволили нам обезвредить террористические ячейки в Судане», — сказал Бурхан, подчеркнув, что ни в одну из делегаций в Израиль не входили высокопоставленные политические чиновники.

Он назвал эти визиты «законными» и сказал, что сотрудничество в области безопасности «служит интересам страны» и помогает сохранить безопасность Судана и региона.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что суданский посланник недавно прибыл в Израиль с миссией по содействию более тесным связям между двумя странами.

Курсор ранее писал, что представитель Судана совершил тайный визит в Израиль. Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в прошлом году. В прошлом месяце израильская делегация посетила Судан для встречи с высшим генералом Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.