Судья Ливана запретил въезд управляющему центробанка

Во вторник ливанский судья издал запрет на поездки для управляющего центральным банком страны. Этот шаг был сделан после того, как иск о коррупции обвинил его в растрате и неисполнении служебных обязанностей во время финансового кризиса в стране.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Это решение стало первым судебным действием, предпринятым властями Ливана против Риада Саламе, в отношении которого в нескольких зарубежных странах ведется расследование по подозрению в отмывании денег.

Не сразу было ясно, будет ли введен запрет. 71-летний Саламе находится на этом посту почти три десятилетия и пользуется поддержкой большинства политиков, в том числе премьер-министра страны, несмотря на разрушительный экономический кризис в стране и крах банковского сектора.

Запрет на поездки был издан Гадой Аун, следственным судьей округа Горный Ливан, на основании расследования дела, возбужденного юристами антикоррупционной группы, известной как «Люди хотят реформировать режим».

Решение Ауна было принято, когда стоимость ливанского фунта упала до нового минимума во вторник, достигнув 33 500 за доллар США. Фунт потерял более 90% своей стоимости с начала кризиса, в том числе почти 10% своей стоимости с начала года.

Ранее Курсор сообщал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих.

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