Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, говорит, что украинская нация видит в Израиле источник вдохновения для стойкости.
«Не будет преувеличением сказать, что прошлый опыт Израиля вдохновляет граждан Украины», — сказала Зеленская в интервью 12 каналу новостей.
«Мы видим силу и мощь стойкости израильтян в той сложной ситуации, в которой Израиль находится уже много лет. Ваша стойкость служит примером для нас», — говорит она.
Говоря о помощи Израиля Украине, которая ограничивается только гуманитарной помощью, Зеленская сказала, что ее страна ценит любую помощь, которую может получить.
«Как вы знаете, система здравоохранения Украины перегружена. Поэтому я прошу помочь Украине всеми возможными способами», — говорит она в интервью телеканалу.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!