Супруга Зеленского: Стойкость Израиля вдохновляет Украину

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, говорит, что украинская нация видит в Израиле источник вдохновения для стойкости.

«Не будет преувеличением сказать, что прошлый опыт Израиля вдохновляет граждан Украины», — сказала Зеленская в интервью 12 каналу новостей.

«Мы видим силу и мощь стойкости израильтян в той сложной ситуации, в которой Израиль находится уже много лет. Ваша стойкость служит примером для нас», — говорит она.

Говоря о помощи Израиля Украине, которая ограничивается только гуманитарной помощью, Зеленская сказала, что ее страна ценит любую помощь, которую может получить.

«Как вы знаете, система здравоохранения Украины перегружена. Поэтому я прошу помочь Украине всеми возможными способами», — говорит она в интервью телеканалу.

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