Премьер-министра с женой встречали демонстранты с плакатами в руках.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара прибыли на отдых в мошав Неве-Атив. По приезду супругов демонстранты устроили протест.

Об этом пишет "Новости Израиля".

В процессе протеста, демонстранты сообщили о сорванных плакатах с протестными лозунгами, расположенных на ограждениях. Для поддержания общественного порядка, в полицию поселка Неве-Атив был направлен автомобиль с водометом.

После примерно двух месяцев, прошедших после их летнего отдыха в северном поселке, где произошли столкновения между протестующими и полицией, премьер-министр и его супруга вернулись в Неве-Атив. Для них был забронирован номер в отеле «Панда». Они планируют провести оставшуюся часть праздника Суккот под охраной полицейского автомобиля с водометом.

Участники протеста обвинили правых активистов в разрушении "сукки протеста" и срыве плакатов с ограждениями, установленными на въезде в поселок.

"Они не остановят нас. Мы планируем провести отпуск в мошаве Неве-Диктатор", - заявили протестующие.

Также демонстранты призывают неравнодушных граждан присоединиться к ним.

До этого сообщалось, что Нетаниягу с супругой якобы неожиданно отменили отпуск в Неве-Ативе. СМИ писали, что премьер-министр отложил поездку, но причину не называли.

Напомним, предыдущий отпуск Нетаниягу и его жены Неве-Ативе оказался в центре бури. Из соображений безопасности дорога к поселению будет закрыта для движения транспорта на время отпуска четы.