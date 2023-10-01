Нетаниягу с супругой неожиданно отменили отпуск в Неве-Ативе - СМИ

Накануне полиция известила, что проходящее через Неве-Атив шоссе 9898 будет перекрыто на все время отдыха премьер-министра.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отложил поездку на отдых с супругой Сарой в мошав Неве-Атив, где для него забронированы апартаменты в отеле "Панда".

Об этом сообщает Israel Info.

Как известно, накануне полиция известила, что проходящее через Неве-Атив шоссе 9898 будет перекрыто на все время отдыха премьер-министра. Точные даты не назывались, было известно лишь, что чета Нетаниягу намерена провести отпуск в отеле “Панда”.

Активисты протеста против судебной реформы сообщили, что с 1 по 6 октября перед отелем будет открыта протестная “сукка демократии”.

Ранее Курсор писал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара в воскресенье, 1 октября, собирались вернутся на отдых в Неве-Атив, в тот же отель, где они останавливались полтора месяца назад.

В прошлый раз местные жители подали петицию в Верховный суд из-за нарушения свободы передвижения. Из соображений безопасности дорога на северные Голаны через мошав будет закрыта для движения транспорта на время отпуска пары.

Позже мы информировали о том, что отпуск Нетаниягу и его жены снова оказался в центре бури. Из соображений безопасности дорога к поселению будет закрыта для движения транспорта на время отпуска четы Нетаниягу. В прошлом жители Неве-Атива подавали петицию в Верховный суд, заявляя о нарушении их свободы передвижения.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу показал совместное фото с женой на отдыхе.

Также мы писали о том, что Нетаниягу отложил отпуск и срочно вызвал на беседу начальника штаба Герци Халеви.