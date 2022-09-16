Кого израильтяне хотят видеть министром юстиции — опрос

Во время избирательной кампании особенно остро встала необходимость реформирования судебной системы.
Опубликованный kikar в пятницу опрос показывает, кого общественность хочет видеть в министерстве юстиции.
Наибольший процент поддержки, 16,6%, получает нынешний министр юстиции Гидеон Саар.
На втором месте адвокат Итамар Бен-Гвир от религиозной сионистской партии «Оцма Йегудит». Его на посту министра юстиции хотят видеть 14,2% опрошенных.
Бывший министр юстиции Айелет Шакед из «Еврейского дома» сейчас находится на третьем месте и имеет 6,8% голосов.
За ней последовал бывший министр юстиции Амир Охана из «Ликуда» с 5,8%.
Лидер Ликуда Ярив Левин, который много занимается необходимыми изменениями в судебной системе, получает поддержку лишь 4,8% тех, кто хочет, чтобы он занял этот пост.
Эфрат Рейтен из Аводы имеет 4,1% голосов, а Дуди Амсалем из Ликуда получает только 2% поддержки избирателей.
Ранее Курсор писал, что спорное месторождение Кариш скоро подключат к израильской газовой системе.
Также мы сообщали, что блок Нетаниягу слабеет — Новый опрос. Альянс Религиозной сионистской партии с «Оцма Иегудит» терпит неудачу в новом опросе, поскольку лево-арабский блок достигает паритета с блоком Нетаниягу.
Напомним, опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».