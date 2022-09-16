Кого израильтяне хотят видеть министром юстиции — опрос

В пятницу опубликован опрос, проведенный с целью выявить, кого общественность хочет видеть в министерстве юстиции. Названы лидеры опроса., и неожиданностей в голосовании не было.

Во время избирательной кампании особенно остро встала необходимость реформирования судебной системы.

Опубликованный kikar в пятницу опрос показывает, кого общественность хочет видеть в министерстве юстиции.

Наибольший процент поддержки, 16,6%, получает нынешний министр юстиции Гидеон Саар.

На втором месте адвокат Итамар Бен-Гвир от религиозной сионистской партии «Оцма Йегудит». Его на посту министра юстиции хотят видеть 14,2% опрошенных.

Бывший министр юстиции Айелет Шакед из «Еврейского дома» сейчас находится на третьем месте и имеет 6,8% голосов.

За ней последовал бывший министр юстиции Амир Охана из «Ликуда» с 5,8%.

Лидер Ликуда Ярив Левин, который много занимается необходимыми изменениями в судебной системе, получает поддержку лишь 4,8% тех, кто хочет, чтобы он занял этот пост.

Эфрат Рейтен из Аводы имеет 4,1% голосов, а Дуди Амсалем из Ликуда получает только 2% поддержки избирателей.

Ранее Курсор писал, что спорное месторождение Кариш скоро подключат к израильской газовой системе.

Также мы сообщали, что блок Нетаниягу слабеет — Новый опрос. Альянс Религиозной сионистской партии с «Оцма Иегудит» терпит неудачу в новом опросе, поскольку лево-арабский блок достигает паритета с блоком Нетаниягу.

Напомним, опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».