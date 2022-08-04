Талибан заявил, что начал расследование заявление США об убийстве лидера Аль-Каиды

«Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить правдивость этого заявления», — сказал представитель Талибана Сухаил Шахин, добавив, что результаты расследования будут обнародованы.

Талибан начал расследование «заявление» США о том, что лидер Аль-Каиды Айман аль-Завахири был убит в результате удара американского беспилотника в Кабуле, заявил в четверг представитель Талибана, указав, что руководство группировки не знало о его присутствии там.

Соединенные Штаты убили Завахири ракетой, выпущенной с беспилотника, когда он стоял на балконе в своем убежище в Кабуле в воскресенье, сообщили американские официальные лица.

«Правительство и руководство не знали ни о том, что утверждается, ни о каких-либо следах там», — сказал журналистам в своем послании Сухаил Шахин, назначенный представитель Талибана при ООН, который базируется в Дохе.

«Курсор» писал ранее, что американский президент Джо Байден заявил, что военные США смогли ликвидировать главу террористической организации «Аль-Каида» Аймана аль-Завахири на территории Афганистана. По его словам, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

Еще мы писали, что представитель Центрального командования США сообщил, что американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» Абдула Хамида аль-Матара. Так, он был убит в результате удара беспилотника в Сирии.