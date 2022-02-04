Трамп раскритиковал Facebook и рассказал, почему пользователи покидают соцсеть

Бывший президент Дональд Трамп прокомментировал недавнее падение числа пользователей Facebook.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Количество ежедневных пользователей Facebook упало впервые в истории компании. Это означает, что люди устали от фейковых новостей и злоупотреблений и особенно устали от политических махинаций», — написал Трамп. «Это также может означать, что люди ждут TRUTH — очень сложной платформы, которую мы ожидаем уже в ближайшем будушем. Пора разобраться с тем, что происходит в нашей стране!».

Недавно в Facebook произошло беспрецедентное падение пользователей; согласно данным, опубликованным Meta Networks, материнской компанией Facebook, в последнем квартале 2021 года было зарегистрировано всего 1,929 миллиарда активных пользователей по сравнению с 1,93 миллиарда в предыдущем квартале.

Однако количество ежемесячных пользователей осталось неизменным — 2,91 миллиарда в месяц.

После публикации отчета стоимость Facebook упала на 20% — примерно на 200 миллиардов долларов — на внебиржевых торгах в Нью-Йорке.

Основатель Facebook Марк Цукерберг обвинил в этом падении молодых пользователей, которые ушли из Facebook в Tiktok. BBC цитирует слова Цукерберга: «Команды работают очень хорошо, и продукт растет очень быстро. Уникальность ситуации заключается в том, что TikTok уже является таким крупным конкурентом и продолжает расти довольно быстрыми темпами».

Курсор также писал, что Трамп объявил себя следующим президентом США. Во время игры в гольф в одном из клубов Трампа один человек, держащий камеру, объявляет Трампу перед его ударом в гольф: «Теперь на мишени, 45-й президент Соединенных Штатов».

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