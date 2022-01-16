Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году

Дональд Трамп официально заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году на митинге в Аризоне. Предвыборный штаб экс-президента объявил о начале компании — сторонники Трампа пообещали проводить регулярные встречи с избирателями вплоть до выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «EuroNews».
На встрече Трамп заявил своим потенциальным будущим избирателям: «В этом году мы вернём Палату представителей. Мы вернём Сенат. И мы вернём Америку, это очень важно. А в 2024 году мы вернём Белый дом»
Известно, что действующий президент США Джо Байден прокомментировал новость о намерениях Трампа, отметив, что это может подтолкнуть и его самого к борьбе за новый президентский срок.
Ранее Курсор писал о том, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах.
Еврейская организация безопасности заявляет об отсутствии известных угроз другим учреждениям после захвата заложников в синагоге Техаса.
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