Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024. Во время выступления перед многочисленными сторонниками в Аризоне он вновь заявил, что не признаёт поражения на прошлых выборах, обвинил «Демократическую партию» в мятеже и назвал политику нынешнего главы государства Джо Байдена «катастрофой» для Америки.

Дональд Трамп официально заявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году на митинге в Аризоне. Предвыборный штаб экс-президента объявил о начале компании — сторонники Трампа пообещали проводить регулярные встречи с избирателями вплоть до выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «EuroNews».

На встрече Трамп заявил своим потенциальным будущим избирателям: «В этом году мы вернём Палату представителей. Мы вернём Сенат. И мы вернём Америку, это очень важно. А в 2024 году мы вернём Белый дом»

Известно, что действующий президент США Джо Байден прокомментировал новость о намерениях Трампа, отметив, что это может подтолкнуть и его самого к борьбе за новый президентский срок.

Ранее Курсор писал о том, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах.

Еврейская организация безопасности заявляет об отсутствии известных угроз другим учреждениям после захвата заложников в синагоге Техаса.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.