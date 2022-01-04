Три дипмиссии Израиля закрылись из-за распространения COVID-19

Посольства Израиля в Сан-Франциско, Анголе и на Филиппинах временно закрыты из-за коронавируса.

Израиль временно закрыл несколько дипломатических представительств по всему миру из-за инфекции COVID-19, сообщил генеральный директор Министерства иностранных дел Алон Ушпиз.

Об этом пишет Times of Israel.

По состоянию на понедельник, консульство Израиля в Сан-Франциско и посольства в Анголе и на Филиппинах были закрыты из-за инфекций и карантина среди сотрудников МИДа, сказал Ушпиз на брифинге Zoom с израильскими журналистами.

Еще две миссии, включая одну в Южной Америке, недавно были закрыты на короткое время, согласно источникам в Министерстве иностранных дел.

Сотрудники Министерства иностранных дел как в Израиле, так и за рубежом работают в «капсулах», чтобы ограничить распространение вируса.

В общей сложности 13 человек в штаб-квартире МИД в Иерусалиме были больны COVID-19 в понедельник утром, еще шесть человек находились в карантине. За границей проблема была еще сложнее: 142 инфицированных сотрудника, включая дипломатов, членов их семей и местных наемных работников, и еще 89 человек находились на карантине.

Курсор ранее писал, что израильские центры COVID-тестирования будут работать круглосуточно и без выходных. Премьер-министр Нафтали Беннет пообещал в воскресенье во время специальной пресс-конференции найти решение для, казалось бы, бесконечных очередей, преследующих многие центры тестирования на коронавирус в стране на фоне резкого роста числа случаев COVID.

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