В Конгрессе США зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19

По оценке доктора Брайана Мойнихена, несколько сотен сотрудников Конгресса инфицированы вирусом COVID-19.
Об этом пишет интернет-издание «The Guardian».
Врач призывает американский парламент по возможности организовать удаленную работу, называя уровень инфицирования «беспрецедентным».
Почти две трети новых случаев заражений приходится на штамм Омикрон.
В медицинском центре Конгресса проводят тесты парламентариев, сотрудников их аппарата и журналистов, аккредитованных в Капитолии.
Отмечается, что среди инфицированных, своевременно прошедших вакцинацию, болезнь протекает исключительно в легкой форме.
На данный момент не было зафиксировано ни одного случая госпитализации или смертельного исхода.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, как коронавирус уничтожает почки.
По словам экспертов, на органах буквально появляются рубцы.
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