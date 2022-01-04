В Конгрессе США зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19

В среднем у 13% сотрудников, прошедших тестирование в медицинском центре Конгресса США в последнюю неделю, был обнаружен COVID-19. Неделей раньше средний уровень заражений составлял 1%.

По оценке доктора Брайана Мойнихена, несколько сотен сотрудников Конгресса инфицированы вирусом COVID-19.

Об этом пишет интернет-издание «The Guardian».

Врач призывает американский парламент по возможности организовать удаленную работу, называя уровень инфицирования «беспрецедентным».

Почти две трети новых случаев заражений приходится на штамм Омикрон.

В медицинском центре Конгресса проводят тесты парламентариев, сотрудников их аппарата и журналистов, аккредитованных в Капитолии.

Отмечается, что среди инфицированных, своевременно прошедших вакцинацию, болезнь протекает исключительно в легкой форме.

На данный момент не было зафиксировано ни одного случая госпитализации или смертельного исхода.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, как коронавирус уничтожает почки.

По словам экспертов, на органах буквально появляются рубцы.

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