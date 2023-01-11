Турция тайно передала Украине кассетные боеприпасы — Foreign Policy

В СМИ появилась информация, что в конце прошлого года Турция начала тайно снабжать Украину кассетными боеприпасами времен Холодной войны. Это произошло якобы после одобрения американского лидера Джо Байдена.

Об этом пишет Foreign Policy.

Как пишет издание, после месяцев обращений Киева в администрацию Байдена, в конце 2022 года Турция начала посылать в Украину кластерные артиллерийские снаряды американской разработки, которые должны помочь в борьбе с захватчиками из рф.

В частности, такой тип боеприпасов может оказаться очень эффективным против российских танков и пехоты, но способен навредить и гражданскому населению. Это оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на меньшие суббоеприпасы, которые могут годами оставаться на поле боя, если не взрываются немедленно. Каждый снаряд разбрасывает около 88 меньших боеприпасов, объясняет издание.

Национальное законодательство запрещает США экспортировать подобные боеприпасы из-за их высокого уровня осечек. При этом, по словам экспертов, подобные кассетные боеприпасы могут в несколько раз повысить летальность украинских обстрелов незащищенных российских позиций.

«Курсор» писал ранее, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.