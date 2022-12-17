Twitter блокировал пользователей за «дезинформацию о выборах» по запросам ФБР и правительства США

Появилась шестая часть так называемых «Twitter Files» от американского журналиста Мэтта Таибби, который подробно рассказал о том, как соцсеть сотрудничала с агентами Федерального бюро расследований США.

Об этом он сообщил в Twitter.

Журналист утверждает, что в период с января 2020 по ноябрь 2022 спецслужба и бывший руководитель отдела доверия и безопасности Йоэль Рот отправили друг другу более 150 электронных писем, где спецслужбы просили «принять меры против дезинформации», связанной с президентскими выборами 2020 года. Работой с платформой занимается специальный отдел из 80 агентов, известный как FTIF.

Таибби утверждает, что помимо ФБР руководство соцсети сотрудничало с Министерством национальной безопасности, Министерством юстиции, Офисом директора национальной разведки, правительствами отдельных штатов и государственными НКО. Twitter получал от них списки пользователей с требованием их блокировки из-за неправильной позиции.

Например, в одном из сообщений от 3 марта 2021 года внутреннее агентство МНБ под названием «Управление разведки и анализа» написано работникам соцсети, что они должны проводить более внимательную цензуру в отношении контента из-за «злонамеренного влияния» российских агентов.

«То, что люди называют «глубинным государством», на самом деле является запутанной коллаборацией между государственными агентствами, частными подрядчиками и (иногда спонсируемыми государствами) неправительственными организациями. Черта становится столь размывчатой, что теряет смысл», – заявил Таиби.

Ранее Илон Маск и Мэтт Таиби рассказали, как Twitter применял цензуру и скрывал историю с ноутбуком Хантера Байдена. Журналист изучил «тысячи внутренних документов», которые связаны с политическими мотивами введения цензуры в соцсети.

«Курсор» сообщал, что в Tesla опасаются, что Илон Маск полностью переключил внимание на Twitter.