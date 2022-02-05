У министра внутренних дел Айелет Шакед обнаружили COVID-19

Айелет Шакед собиралась дать интервью 12 каналу, но личный тест на антиген дал положительный результат. В её офисе заявили, что она чувствует себя хорошо.

Министр внутренних дел Айелет Шакед сдала положительный тест на COVID-19, сообщает ее офис.

Об этом пишет Times Of Israel.

Она собиралась начать интервью с 12 каналом новостей, но тест на антиген оказался положительным.

«Министр чувствует себя хорошо», — заявили в ее офисе, добавив, что она проведет дополнительный тест на официальной станции тестирования в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19. Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

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