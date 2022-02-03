Американские ученые заявили, что локдауны не снижают число смертей от COVID-19

При этом искусственные ограничения сильно бьют по экономической активности, рынку труда, школьному образованию, а также создают повышенную социальную напряженность.

Согласно недавнему исследованию, которое было проведено специалистами из Университета Джона Хопкинса, карантины, локдауны и другие ограничения в США и Европе практически никак не повлияли на снижение смертности от вируса COVID-19.

Данные исследования были опубликованы в научном издании «Medicine».

Ученые отметили, что в результате проведенного исследования выяснилось: ограничения на ранней стадии эпидемии в 2020 году снизили смертность от COVID-19 всего на 0,2%, а режим самоизоляции в среднем на 2,9%.

«Мы не находим доказательств того, что блокировки, ограничение собраний, а также закрытие школ и границ оказали заметное влияние на смертность от COVID-19», — отмечают специалисты, проводившие исследование.

Ограничения и запреты практически не повлияли на здоровье населения, но оказали «разрушительное воздействие» на экономику и способствовали многочисленным социальным проблемам.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что обнаружено 55 новых случаев инфицирования Covid-19 на Олимпийских играх в Пекине.

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