У россии уже исчерпывается ресурс для ведения войны в Украине

Руководство рф* рассматривает несколько сценариев развития войны против Украины и ориентируется на ситуацию на фронте.

Об этом в интервью 24 каналу сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, россияне сами не уверены, что они будут делать в ближайшее время, а потому ориентируются по ситуации и выбирают самые эффективные варианты действий.

Маляр также отмечает, что у россии исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был. Она отметила, что при такой интенсивности боевых действий россиянам будет все сложнее воевать, а также интегрировать оккупированные территории Украины из-за сопротивления населения.

Она отметила, что Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия рф и понимает, каким образом нужно противостоять противнику.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!