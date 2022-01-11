У Яира Лапида обнаружили коронавирус

Лапид заявил, что заразился коронавирусом, но не переживает о своем самочувствии, ведь он вакцинирован.

У министра иностранных дел Израиля, Яира Лапида, обнаружен коронавирус. Об этом он заявил в своем Твиттере.

אכן, אני מאומת לקורונה. מרגיש מצויין כי אני מחוסן. לכו להתחסן, שימו מסיכה, נעבור את זה יחד. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) January 10, 2022

Политик заявил, что чувствует себя прекрасно. Он упомянул, что он привит, и, по его мнению, это является главной причиной его хорошего самочувствия.

Лапид призвал израильтян «пойти и вакцинироваться» для того, чтобы не было осложнений при заражении болезнью.

Курсор ранее писал, что эксперты допускают, что обнаружение варианта Дельтакрон связано с ошибкой лаборатории. В понедельник эксперты заявили, что предполагаемая гибридная мутация коронавируса, получившая название «Дельтакрон», которая, как сообщается, обнаружена в кипрской лаборатории, скорее всего, является результатом лабораторной ошибки, а не новым тревожным вариантом.

Кроме того, Pfizer и Moderna готовят вакцину против Омикрона. Бурла говорит, что вакцина также будет нацелена на другие штаммы, циркулирующие в настоящее время. Бурла не знает, есть ли потребность в четвертом бустере, но Pfizer все равно подготовит дозы для стран, которые хотят, чтобы он был готов. Он говорит, что Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, нужна ли еще одна доза.

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