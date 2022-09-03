У Зеленского резко высказались о сроках завершения война: Решит Украина

Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Власти рф* могут строить любые планы, но Украина все равно будет освобождать все свои захваченные территории, рассказали в администрации украинского лидера.

На этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк акцентировал в Твиттере.

Он отметил, что российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: «СВО будет завершено в сроки», «Запад отдаляет завершение СВО». И это их ошибка, ведь они ничего так и не поняли.

«Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат рф репараций», — заявил Подоляк.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!