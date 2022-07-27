У Зеленского указали на этноцид в рф: отправляют на фронт бурятов, берегут москвичей

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на то, что рф* отправляет своих солдат на верную смерть очень выборочно. Если посмотреть на списки ликвидированных оккупантов, то очевидно, что россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса. При этом жителей столицы на фронте встретить очень сложно. Их единицы, так же, как и среди погибших.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Подоляка.
По словам Подоляка, в среднем москвичи погибают на фронте в 87,5 раз реже, чем дагестанцы, 275 случаев реже, чем дагестанцы. Кроме того, жители столицы погибают в 350 раз реже, чем тувинцы, подсчитали специалисты.
Подоляк подчеркнул, что московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов рф.
Отметим, по состоянию на утро сегодняшнего дня защитники Украины ликвидировали более 40 тысяч российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 1738 танков, 3971 боевую бронированную машину, 883 артиллерийские системы и другую технику врага.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!