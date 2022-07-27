У Зеленского указали на этноцид в рф: отправляют на фронт бурятов, берегут москвичей

Потери армии рф на войне с Украиной растут с каждым днем. При этом в числе погибших нет москвичей и мало жителей больших городов, зато много дагестанцев и бурят.

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на то, что рф* отправляет своих солдат на верную смерть очень выборочно. Если посмотреть на списки ликвидированных оккупантов, то очевидно, что россия умышленно посылает различные этнические группы на фронт в качестве мяса. При этом жителей столицы на фронте встретить очень сложно. Их единицы, так же, как и среди погибших.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Подоляка.