У Зеленского заявили, что рф паникует и потому пытается запугать весь мир

Тактика россии сейчас заключается в том, чтобы устрашить мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что рф* пытается запугать мир о отчаяния.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

Он отметил, что важно понять тактику россии. Она состоит в том, чтобы устрашить мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал: «Отдавайте все, что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет или в своем телеэфире», отметил он.

Подоляк отметил, что россия и дальше будет идти по пути эскалации, и это означает, что будет все больше и больше прямых преступлений, которые должны устрашить мир.

Он отметил, что рф и дальше будет использовать крылатые ракеты. При этом они будут бить не по украинской армии (потому что россияне очень боятся Вооруженные Силы Украины), а по жилым кварталам.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!