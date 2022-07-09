Убийство бывшего премьера Японии: появились новые подробности

Мужчина, который стрелял в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что намеренно сделал это. По его словам, его гнев был направлен на некую религиозную организации, а политика здесь не при чем.
Об этом пишут японские СМИ.
41-летний Тэцуя Ямагами имел некие счеты с организацией, название которой не разглашают. Однако, по его мнению, с ней был связан Абэ.
Во время допроса подозреваемый заявил, что его семья примкнула к этой организации, после чего жизнь стала тяжелее.
«Я хотел убить его», — сказал Ямагами об Абэ. При этом он не питает неприязни к его политическим взглядам.
Как рассказал чиновник, близкий к министерству обороны Японии, Ямагами служил в Морских вооруженных силах с 2002 по 2005 года, где и научился обращаться с оружием.
Ранее Курсор писал, что глава правительства Израиля Яир Лапид и другие израильские политики выразили соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Еще напомним, что глава правительства Израиля Яир Лапид и другие израильские политики выразили соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.