Убийство Синдзо Абэ: реакция израильских политиков

Абэ скончался в пятницу от полученных ран через несколько часов после того, как в него стреляли. Его смерть констатировали в больнице.

Глава правительства Израиля Яир Лапид и другие израильские политики выразили соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Об этом пишет Times of Israel.

«От имени правительства и народа Израиля я выражаю соболезнования японскому народу и его правительству в связи с трагической смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ», — говорится в заявлении Лапида.

Премьер Израиля написал, что Абэ был одним из самых важных лидеров современной Японии и настоящим другом Израиля.

«Его гнусное убийство не изменит его выдающегося наследия», — добавил Лапид.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что он в ужасе от «подлого убийства» Абэ.

«Мы встретились, когда я возглавлял израильскую оппозицию, и я был глубоко впечатлен его лидерством, видением и уважением к Израилю», — добавил герцог.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что Абэ был сильным, стойким лидером и другом Израиля.

Министр обороны Бени Ганц также выразил свои соболезнования.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который несколько раз встречался с Абэ, пока оба находились у власти, выразил соболезнования от имени «всех граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что экс-премьер-министр Японии застрелен во время предвыборного выступления. Во время предвыборного выступления было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он занимал свой пост в 2006 году и в 2012-2020 годах.

Также редакция нашего сайта сообщала, что мировые лидеры шокированы кровавым происшествием в Японии. Представители разных стран назвали покушение на убийство экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ «гнусным» и «совершенно разрушительным».