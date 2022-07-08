Драматические кадры: опубликовано видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу после того, как в него дважды выстрелили на предвыборном мероприятии в городе Нара. По сообщениям СМИ, когда его доставили в больницу, у него «не было никаких жизненных признаков».
Опубликовано видео с моментом выстрела:
В Японии действуют одни из самых жестких в мире законов о контроле над огнестрельным оружием, а ежегодная смертность от огнестрельного оружия в стране с населением 125 миллионов человек регулярно выражается однозначными числами. Получение лицензии на оружие в Японии — долгий и сложный процесс. Японцы должны сначала получить рекомендацию от стрелковой ассоциации, а затем пройти строгие проверки полиции.
Абэ занимал должность премьер-министра Японии дольше всех: в течение одного года в 2006-м, а затем с 2012 по 2020 год, после чего он был вынужден уйти в отставку из-за изнурительного язвенного колита.
Местные СМИ со ссылкой на источники в полиции идентифицировали стрелка как 41-летнего Тецуя Ямагами.
Ранее Курсор писал, что глава правительства Израиля Яир Лапид и другие израильские политики выразили соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Напомним, что премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.