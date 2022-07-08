Драматические кадры: опубликовано видео с моментом выстрела в экс-премьера Японии Абэ

Новая видеозапись показывает момент, когда вооруженный преступник застрелил Синдзо Абэ, когда он выступал в городе Нара.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в пятницу после того, как в него дважды выстрелили на предвыборном мероприятии в городе Нара. По сообщениям СМИ, когда его доставили в больницу, у него «не было никаких жизненных признаков».

Опубликовано видео с моментом выстрела:

This footage circulating on social media shows the moment #ShinzoAbe was shot during a campaign event in Nara, Japan. In the video, Abe looked back after the first gunshot and fell to the ground after the second. pic.twitter.com/gplafrDbWq — Global Times (@globaltimesnews) July 8, 2022

В Японии действуют одни из самых жестких в мире законов о контроле над огнестрельным оружием, а ежегодная смертность от огнестрельного оружия в стране с населением 125 миллионов человек регулярно выражается однозначными числами. Получение лицензии на оружие в Японии — долгий и сложный процесс. Японцы должны сначала получить рекомендацию от стрелковой ассоциации, а затем пройти строгие проверки полиции.