Украина должна выиграть войну с россией – Пелоси

Спикер палаты представителей конгресса США Ненси Пелоси прокомментировала боевые действия в Украине, указав на необходимости привлечения к ответственности россии за вторжение в страну, а также массовые убийства людей россиянами.

Ненси Пелоси сегодня приняла участие во встрече представителей стран «Большой семерки» (G7). Американский политик решительно высказалась о действиях российских захватнических подразделениях в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Американка отметила, что украинцы защищают не только свою демократию, но и фактически всю Европу и другие страны мира. «Эта война должна быть выиграна Украиной», – заявила спикер палаты представителей конгресса США.

Пелоси подчеркнула, что, несмотря на энергетический кризис, вызванный российским вторжением, жизни людей в Украине должны оставаться приоритетом. Очевидно, что Кремль пытается шантажировать мировые страны, создавая энергетический кризис. Это единственный весомый аргумент властей рф*, чтобы усилит давление на Украину и Запад в целом, отметила она.

«Конечно, такие высокие цены на энергоносители настораживают, но для этих людей это борьба за жизнь», — заявила глава нижней палаты парламента США.

В субботу Пелоси отправится из Берлина в Ереван. Ранее войска Армении на этой неделе участвовали в двухдневных боях против Азербайджана в Нагорно-Карабахском регионе. В результате столкновений между армянскими и азербайджанскими войсками снова погибли десятки военнослужащих.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Пентагоне объяснили, когда Украина получит западные танки. Представители Минобороны США объяснили, как развивается обсуждение поставок бронетехники. По их словам, это не ближайшая перспектива, поскольку при нынешнем составе вооруженных сил союзных стран единственным реальным источником достаточного количества танков могут быть только США. Именно Пентагон обладает необходимым количеством вооружений для помощи украинским союзникам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!