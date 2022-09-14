В Пентагоне объяснили, когда Украина получит западные танки Abrams и Leopard 2

Поставки основных боевых танков и БМП в Украину союзниками – один из ключевых факторов в вопросе перевооружения ВСУ.

Во время брифинга в Пентагоне представители Минобороны США объяснили, как развивается обсуждение поставок танков и БМП в Украину. Дело в том, что на днях некоторые СМИ поделились информацией о том, что Вашингтон уже рассматривает вопрос о поставках тяжелой бронетехники в ВСУ.

В частности, такую информацию сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. В материале говорится, что Пентагон рассматривает поставки западных образцов танков. Очевидно, речь шла об Abrams. Газета также призвала союзников оценить возможность усиления ВСУ танками Leopard 2 немецкого производства.

Пентагон ответил на запрос подтвердить эту информацию:

«Украинцы снова демонстрируют, что они достаточно эффективны в контрнаступлении, используя бронетехнику как часть своего контрнаступления. Таким образом, понятно, что такая способность важна. Но на данный момент у нас нет никаких конкретных планов относительно конкретных возможностей на среднесрочную и долгосрочную перспективу, если думать о реальных программах обеспечения».

Таким образом, дискуссия о том, предоставлять ли такие танки, как Abrams и Leopard 2, а также БМП, в частности американский M2 Bradley, находится на той же стадии, что и с истребителями. Иными словами, говорить о том, что Украина в ближайшее время получит западную тяжелую бронетехнику, объективно невозможно.

На многих уровнях Украина сейчас стремится получить от своих союзников именно три вида вооружений: ракеты большой дальности, истребители и тяжелую бронетехнику. Что касается последнего, то премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прямо призывает Запад предоставить «Абрамсы» и «Леопард-2».

Но при нынешнем составе вооруженных сил союзных стран единственным реальным источником достаточного количества танков могут быть только США. По данным Military Balance, армия США имеет на вооружении 3700 танков Abrams M1A1/A2.

При этом следует учитывать, что даже после положительного решения об их поставке потребуется некоторое время, чтобы вывести их из резервации. В частности, для Польши срок получения 116 Abrams M1A1 SA по соглашению об «обмене кольцами» — в качестве компенсации за предоставленные Украине Т-72 и ПТ-91 — составляет около года.

Ранее «Курсор» писал о том, что по словам путина, россия ничего не потеряла в глобальной конфронтации с США из-за конфликта в Украине.

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