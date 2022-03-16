Украина: отчет о проекте соглашения о прекращении огня отражает только позицию россии

Советник президента Украины заявил, что отчет, который недавно появился в СМИ, не отражает позицию его страны, а лишь частично показывает некоторые обсуждаемые пункты.

Михаил Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, утверждает, что в отчете Financial Times о возможном соглашении о прекращении огня содержится только позиция россии*, а не Украины.

По его словам, единственные вопросы, которые он может назвать обсуждаемыми, это прекращение огня, вывод российских войск из Украины и гарантии безопасности.

В статье Financial Times говорилось, что стороны близки к заключению соглашения, согласно которому Украина примет политику нейтралитета, сократит свои вооруженные силы и согласится не заключать пакты безопасности с западными союзниками.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!