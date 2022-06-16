Украина собирается вернуть Крым с помощью западного оружия

Доминирование рф * подошло к концу, украинские военные готовы не только дать отпор захватчикам, но и атаковать их на уже занятых территориях. Оружие от союзников поможет Украине вернуть все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью CNN.

Он отметил, что украинцы не собираются бросать своих сограждан на оккупированных территориях, ВСУ будут двигаться шаг за шагом, россияне должны это понимать.

При этом глава Минобороны отметил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь. Второй этап по его словам, заключается в том, чтобы вернуть российские войска на свои позиции к полномасштабному вторжению 24 февраля. И уже только на третьем этапе сказал Резников, будут переговоры с партнерами Украины о том, как освободить территории, включая Крым.

На вопрос журналиста, может ли попытка вернуть Крым военным путем еще больше спровоцировать рф он ответил, что это не имеет значения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали, как украинские артиллеристы эффектно уничтожают оккупантов, минимально расходуя снаряды.

Еще напомним, что в Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару.