Украина заявила, что дипломатическое решение конфликта более вероятно, чем нападение России

Россия собрала 110 тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной, но разведка США не установила, действительно ли Владимир Путин принял решение о вторжении, говорят американские чиновники.

Президент Украины настаивает на том, что шансы на урегулирование растущей напряженности в отношениях с Россией дипломатическим путем остаются выше, чем вероятность нападения, в то время как США предупреждают, что Москва активизирует подготовку к вторжению.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Честная оценка ситуации говорит о том, что шансы найти дипломатическое решение для деэскалации по-прежнему существенно выше, чем угроза дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении советника президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, Россия регулярно проводит масштабные ротации войск, маневры и развертывание вооружений «для обеспечения постоянного массированного психологического давления» с момента массирования сил на границе Украины весной прошлого года.

«Для нашей разведки и наших вооруженных сил такая активность России не является неожиданностью», — говорит он.

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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