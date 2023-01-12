Украинские правоохранители сообщили о подозрении родственнику кадырова

У СБУ есть безоговорочные доказательства вины Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя.

Украинские силовики сообщили о подозрении двоюродному брату главы чечни*, депутату госдумы рф адаму делимханову. Он участвовал в захвате украинских городов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители собрали безоговорочные доказательства вины делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя. По указанию кадырова в начале полномасштабного вторжения делимханов прибыл на временно оккупированную часть Донецкой области. Там он возглавил группировку оккупационных войск. С февраля по май под его командованием кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Группировка активно участвовала в штурме Азовстали.

Кроме того, российский депутат распространял через Telegram пропагандистское видео кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию россии против Украины.

Делимханову сообщено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о посягательстве на изменении госграниц и о признании правомерной агрессию рф.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!