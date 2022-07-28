Украинские силовики рассказали, когда ударят по Керченскому мосту

Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача. Это решение будет принято быстро и так же быстро выполнено, несмотря на угрозы рф*.
Об этом свидетельствует заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA.
По его словам, Крымский мост, как и другие важные объекты инфраструктуры, находится под бдительным контролем военных ВСУ.
«Как только будет необходимость, возможность и задание — все будет сделано и не только в отношении этого объекта», — отметил он.
По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.
Ранее Данилов также говорил, что оккупанты в Крыму находятся в «постоянном напряжении», а мост через Керченский пролив охраняется «безумным» количеством систем противовоздушной обороны.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!