Украинские силовики рассказали, когда ударят по Керченскому мосту

Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача. Это решение будет принято быстро и так же быстро выполнено, несмотря на угрозы рф * .

Об этом свидетельствует заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA .

По его словам, Крымский мост, как и другие важные объекты инфраструктуры, находится под бдительным контролем военных ВСУ.

«Как только будет необходимость, возможность и задание — все будет сделано и не только в отношении этого объекта», — отметил он.

По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

Ранее Данилов также говорил, что оккупанты в Крыму находятся в «постоянном напряжении», а мост через Керченский пролив охраняется «безумным» количеством систем противовоздушной обороны.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.