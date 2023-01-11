Украинские спецназовцы показали кадры уничтожения солдат рф и их техник возле Авдеевки

Бойцы специального назначения Национальной гвардии Украины на Авдеевском направлении уничтожили один танк и четыре боевые машины пехоты войск рф*.

Об этом Нацгвардия сообщила в Телеграме, обнародовав видео, на котором запечатлены отдельные фрагменты ударов по врагу.

По данным Нацгвардии, сейчас самые активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении. Там задействованы подразделения спецназначения Нацгвардии.

Гвардейцы говорят. что благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки и беспилотников, а также благодаря взаимодействию с другими подразделениями Сил обороны украинским защитникам удается систематически наносить удары по позициям врага и уничтожать его бронетехнику.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.