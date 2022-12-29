Украинские военные предупредили рф: в следующем году у вас будет намного больше взрывов

В 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

Он не вдавался в подробности, но отметил, что Украина готова действовать решительно.

Как известно, в ночь на 26 декабря на стратегическом военном аэродроме в российском Энгельсе раздались взрывы. Именно с этого аэродрома производятся все массированные ракетные атаки на Украину. Здесь базировалась российская стратегическая авиация – бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Минобороны россии подтвердило гибель троих военнослужащих при взрывах на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области.

Сегодня утром, по данным российских СМИ, в районе аэродрома города Энгельс сработала ПВО, были слышны взрывы. Также там звучала воздушная тревога.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!