Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 23 сентября ликвидировали около 56 тысяч 060 военных рф*, или на 550 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также украинские защитники уничтожили 2254 российских танка (+18 единиц), боевых бронированных машин — 4796 (+20), артиллерийских систем — 1355 (+14), РСЗО — 326 (+8), средств ПВО — 170 (+1), самолетов — 254 (+1), вертолетов — 219 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 950 (+9), крылатых ракет — 240 (+0), кораблей/катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 3659 (+29), специальной техники — 126 (+1).

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!