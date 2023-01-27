Украинские военные во главе с Залужным трогательно почтили память жертв Холокоста

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный почтил память жертв Холокоста, отметив, что сегодня история повторяется. Только геноциду подвергаются украинцы.

Об этом он написал в Телеграме.

Залужный написал, что украинцы разделяют боль еврейского народа и всех пострадавших от нацистского террора во время Второй мировой войны.

Залужный напомнил, что именно в этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников самого большого нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от Освенцима. Как отметил он, трагедия должна была стать предостережением человечеству. Но, увы история повторяется и сейчас снова в самом центре Европы происходит геноцид украинцев из-за развязанной рф* войны.

Главнокомандующий также отметил, что для него сейчас Вооруженные силы Украины – это первая армия мира. «Мы защищаем свое. Боремся за выживание украинской нации, за свободу, память и правду», – подчеркнул он.

Курсор также сообщал, что пережившим Холокост выделили почти 5,5 миллионов долларов. Благодаря Центру еврейских федераций Северной Америки по уходу за пережившими Холокост и Институту старения и травм было выделено почти 5,5 млн долларов пережившим Холокост и пожилым людям, получившим травмы.

Ранее Курсор писал, что Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев лаврова* о Холокосте. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел рф сергея лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!