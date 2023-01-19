Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев Лаврова о Холокосте

«Нельзя мириться с поддерживаемым государством антисемитизмом в России», — сказали в МИД Украины.

В четверг официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.

Лавров сказал, что Соединенные Штаты собрали коалицию европейских стран для решения «русского вопроса» так же, как Адольф Гитлер искал «окончательное решение» для искоренения евреев в Европе.

«Призываем еврейские организации осудить позорное заявление Сергея Лаврова, приравнивающего россиян, ведущих агрессивную войну против суверенного государства, к евреям, убитым нацистами во время Холокоста», — написал в Twitter официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Нельзя мириться с поддерживаемым государством антисемитизмом в России», — сказал он.

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Напомним, что Лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром.

Кроме того, глава НАТО заявил, что в войне Украины с рф настал решающий момент.