Украина обратилась с призывом к еврейским организациям из-за комментариев Лаврова о Холокосте

В четверг официальный представитель министерства иностранных дел Украины призвал еврейские организации осудить комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сравнившего меры Запада против россии с Холокостом.
Лавров сказал, что Соединенные Штаты собрали коалицию европейских стран для решения «русского вопроса» так же, как Адольф Гитлер искал «окончательное решение» для искоренения евреев в Европе.
«Призываем еврейские организации осудить позорное заявление Сергея Лаврова, приравнивающего россиян, ведущих агрессивную войну против суверенного государства, к евреям, убитым нацистами во время Холокоста», — написал в Twitter официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
«Нельзя мириться с поддерживаемым государством антисемитизмом в России», — сказал он.
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Напомним, что Лавров рассказал о новом шаге в развитии отношений с арабским миром.
Кроме того, глава НАТО заявил, что в войне Украины с рф настал решающий момент.