Украинские войска показали кадры «охоты» на российский танк и его уничтожение

Вражеский танк после встречи с пехотой ВСУ сгорел до тла. Украинские военные говоряь, что уничтожают технику россиян ежедневно, но в рф продолжают отрицать потери.

Вооруженные силы Украины продемонстрировали охоту на российский танк Т-80 в Харьковской области.

Кадры появились на официальных страницах ВСУ в соцсетях.

Судя по красивых кадрах, не зря даже зарубежные СМИ пишут о том, что от украинских военных у техники рф* «сносит крышу». — шутят военные.

Отметим, по данным Генштаба, на утро 18 мая украинские воины уничтожили уже 1235 вражеских танков. В частности, только за последние сутки было ликвидировано 16 штук. Кроме того, ликвидировали около 28 тысяч 300 (+400) российских военных.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!