Украинский генерал: Украина вернется в Крым с оружием и довольно скоро

В Главном управлении разведки Украины убеждены, что скоро можно будет говорить о деоккупации полуострова Крым. Освободить его т солдат рф* ВСУ намерены военным путем.

Об этом во время интервью в рамках национального телемарафона рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что ВСУ очень скоро вернуться на полуостров — но теперь с оружием.