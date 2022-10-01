Украинский генерал: Украина вернется в Крым с оружием и довольно скоро

В Главном управлении разведки Украины убеждены, что скоро можно будет говорить о деоккупации полуострова Крым. Освободить его т солдат рф* ВСУ намерены военным путем.
Он подчеркнул, что ВСУ очень скоро вернуться на полуостров — но теперь с оружием.
Он также спрогнозировал, что война не продлится долго. Конечно же, говорится не о 2-3 неделях, которые в начале обещал нынешний советник ОП Алексей Арестович, добавил он.
Буданов также заявил, что после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. Что касается возвращения Крыма, то, по убеждению Буданова, освобождение произойдет это до конца весны 2023 года. Возможно, удастся добиться этого и раньше. В то же время в интервью глава украинской разведки заявил, что не боится делать столь смелые прогнозы, потому что мощь ВСУ постоянно растет, а мотивация остается неизменно высокой. Мобилизация в рф никак не сможет этого переломить.
Кстати, «Курсор» ранее рассказывал, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!