Украинский олигарх утверждает, что наложил на путина еврейское смертельное проклятие

Геннадий Корбан, которого в прошлом месяце лишили украинского гражданства, заявил, что он инициировал проклятие, известное как Pulsa Denura, против путина.

Почему российские войска не атаковали с большей силой Днепр, украинский город, который является духовным центром ортодоксального хасидского движения Хабад? По мнению одного украинского еврейского олигарха, ответ заключается в древнем каббалистическом проклятии в адрес владимира путина*.

Геннадий Корбан, которого в прошлом месяце лишили украинского гражданства, заявил в интервью украинской телекомпании НВ, что он инициировал проклятие, известное как Pulsa Denura, против путина — и что российский лидер знал об этом.

Pulsa Denura — это «процедура, при которой вы должны официально предупредить врага или человека, на которого вы хотите наложить проклятие, чтобы он знал, что против него будет начата такая процедура. Я предупредил путина. Пусть он думает дальше и делает выводы», — сказал Корбан.

Pulsa Denura предназначена для врагов евреев и, по мнению верующих, должна привести к смерти того, на кого она наложена, в течение года. Если проклятие не сработает, то, по мнению некоторых, вместо него умрут те, кто его наложил.

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