Украинский спецназ устроил российским военным ад под Бахмутом: видео попало в сеть

Спецназовцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины обнаружили позиции солдат пф под Бахмутом и уничтожили их с помощью дронов.

Соответствующее видео обнародовано на странице СБУ в Телеграме.

В подписи к видео военные рассказали, что во время аэроразведки обнаружили траншеи врага, уже усеянные трупами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество «демобилизованных» россиян значительно увеличилось.

Стоит добавить, что войска рф несут огромные потери в Украине и пытаются продвигаться дальше буквльно по трупам своих сослуживцев. На утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины уже ликвидировали около 116 тысяч 950 российских захватчиков, при этом только за минувшие сутки – 870 человек. Речь идет исключительно о подтвержденных фактах, реальное число убитых россиян может быть в разы больше.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

Еще мы писали, что российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!