В армию рф уже мобилизовали 60 тысяч крымчан, люди массово выезжают с полуострова

На временно оккупированном полуострове Крым оккупационная администрация мобилизовала в армию рф* 60 тысяч мужчин.

Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр в Фейсбуке.

По информации центра, массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар. Отмечается, что мобилизованных отвезли на полигоны в пгт. Перевальное, Казачью Бухту, г. Севастополь.

Как отмечают в КРЦ, повестки выдают «и тем, кто служил при Украине, и даже 53-летним отставным».

Также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что жители временно оккупированного Крыма не верят заявлениям пророссийской администрации о завершении мобилизации на полуострове и пытаются его покинуть вместе с семьями.

Однако многие из выезжающих встретились с проблемой отсутствия надлежащих документов, подчеркнул Чубаров. У многих крымчан есть только внутренний российский паспорт, который заставили их взять оккупационные власти.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!