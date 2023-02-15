В Белом доме уверены, что россия не станет применять ядерное оружие

Власти Штатов не возражают против ударов по Крыму с использованием американской техники, так как уверены, что кремль не решится на радикальніе меры.

В США признали, что ранее переоценили риски использования ядерного оружия кремлем и уверены, что такой вариант развития событий очень маловероятен. В Белом доме уверены, что рф* на это не пойдет. А потому Штаты дали понять, что уже не возражают против ударов по Крыму с применением техники и боеприпасов американского производства.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью изданию «Настоящее время».

Ходжес также рассказал, что США дали ясно понять, что последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими. Прежде всего, для самой россии. Кроме того, Китай тоже сказал россии не делать этого, ведь ядерный удар не даст никакого преимущества на поле боя. Вероятно, кремлевский диктатор прислушался к заявлениям двух ведущих стран мира.

Экс-командующий армией США заверил, что, несмотря на то, что путин — это зло, он не сумасшедший. К тому же диктатор — не самоубийца. Он напомнил, как во время пандемии он сидел за столом в десяти метрах от ближайших советников. А с начала войны путин усилил свою охрану и избегает публичных мероприятий, что еще раз подчеркивает. что глава кремля очень боится за свою жизнь.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.