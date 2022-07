В Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит

Исправленный текст твита мид россии опубликован на странице рабочей группы в Твиттере.

«мид россии, мы исправили это для вас», — говорится в твите.

Предложение из твита мид россии, в котором сказано, что поставки оружия НАТО Молдове подрывают ее нейтральный статус и «вряд ли будет способствовать укреплению ее безопасности» исправили, убрав неправильные утверждения. В итоге получилось, что поставки вооружения не противоречат статусу этой страны и «будут способствовать укреплению ее безопасности».

Here we go again. @mfa_russia, we fixed that for you. pic.twitter.com/vLuJoO7pdy

— EUvsDisinfo (@EUvsDisinfo) July 7, 2022