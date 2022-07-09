В Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит

В Евросоюзе тонко «потроллили» дипломатов рф* после их сообщения в соцсети. Рабочая группа Стратегических коммуникаций ЕС исправила текст твита мид рф, в котором указывается, что НАТО якобы предоставит Молдове оружие, что нарушит ее нейтральный статус.

Исправленный текст твита мид россии опубликован на странице рабочей группы в Твиттере.

«мид россии, мы исправили это для вас», — говорится в твите.

Предложение из твита мид россии, в котором сказано, что поставки оружия НАТО Молдове подрывают ее нейтральный статус и «вряд ли будет способствовать укреплению ее безопасности» исправили, убрав неправильные утверждения. В итоге получилось, что поставки вооружения не противоречат статусу этой страны и «будут способствовать укреплению ее безопасности».

Here we go again. @mfa_russia, we fixed that for you. pic.twitter.com/vLuJoO7pdy — EUvsDisinfo (@EUvsDisinfo) July 7, 2022

Добавим, что российский мид тут же скрыл этот ответ со своей ленты.

Курсор ранее писал, что США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS. Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.

Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!