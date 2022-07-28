В Италии озвучили сроки полного отказа от российского газа

Министр Чинголани заявил, что в соответствии с новым европейским регламентом о 15-процентном сокращении потребления газа установлено, что программы экономии, предшествующие постановлению, засчитываются в 100%.

Итальянские власти намерены полностью отказаться от поставок российского газа до 2024 года. Об этом заявил министр экологического перехода страны Роберто Чинголани.

«В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы преодолеть зиму 2022-2023 годов с помощью плана диверсификации, пополнения хранилищ и плана энергосбережения», — сказал он.

Чинголани напомнил, что новое европейское постановление о 15-процентном сокращении потребления газа предусматривает, что программы экономии до введения этого постановления считаются за 100 процентов.

«Исходя из этого, для Италии мы говорим о 7-процентной экономии, около 55 миллиардов кубических метров, что означает около 4 миллиардов кубических метров в год», — подсчитал он.

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