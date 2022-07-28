В Италии озвучили сроки полного отказа от российского газа

Итальянские власти намерены полностью отказаться от поставок российского газа до 2024 года. Об этом заявил министр экологического перехода страны Роберто Чинголани.
«В краткосрочной перспективе цель состоит в том, чтобы преодолеть зиму 2022-2023 годов с помощью плана диверсификации, пополнения хранилищ и плана энергосбережения», — сказал он.
Чинголани напомнил, что новое европейское постановление о 15-процентном сокращении потребления газа предусматривает, что программы экономии до введения этого постановления считаются за 100 процентов.
«Исходя из этого, для Италии мы говорим о 7-процентной экономии, около 55 миллиардов кубических метров, что означает около 4 миллиардов кубических метров в год», — подсчитал он.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!