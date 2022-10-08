В Керчи очередь к паромной переправе растянулась на несколько километров, люди в панике

В городе Керчь очередь к паромной переправе растянулась на несколько километров. Огромное количество машин стоит на выезд из Крыма. Власти рф* уверяют, что «паники нет», на самом же деле жители полуострова ищут любую возможность выехать и скупают продукты в магазинах.

Об этом в Телеграме сообщает канал «Крымский ветер».

«Очередь к паромной переправе в Керчи растянулась на несколько километров. Машины продолжают прибывать», — указывается под видео.

«Курсор» писал ранее, что мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Напомним, что геоэколог Юрий Медовар рассказал о том, как можно уничтожить Крымский мост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!