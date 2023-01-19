В кремле ответили Зеленскому: жив ли путин

Спикер главы рф назвал путина большой проблемой для Украины и заверил, что диктатор живой.

Пресс-секретарь лидер рф* владимира путина дмитрий песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив глава РФ или нет.

По его словам, «путин и россия есть и будут». Песков отметил, что глава рф и сама россия — это проблема для Украины, и для Зеленского.

«Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни россии, ни путина не было», — отметил песков.

Ранее Владимир Зеленский в Давосе на «Украинском завтраке» высказался о путине и руководстве россии. Президент Украины сказал, что не уверен, что владимир путин жив и не совсем понимает, с кем из рф говорить и о чем.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!