В Ликуд отреагировали на потенциальную отмену Основного закона судьями

В партии подчеркнули, что в Израиле сувереном является народ.

В Ликуд заявили, что если судьи отменят Основной закон, тогда это станет «красной линией».

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Руководство правящей партии полагает, что потенциальная отмена судьями Основного закона приведет к подрыву демократии, самым важным элементом которой назвали факт, что сувереном является народ.

"Кнессет получает полномочия от народа. Правительство получает полномочия от Кнессета. Суд получает свои полномочия из Основных законов, принятых Кнессетом. Если суд может отменить Основные законы, он станет сувереном вместо народа. Этот радикальный шаг подорвет основы демократии. Это красная линия, которую нельзя пересекать", – сказано в заявлении.

Ранее мы писали о необычном решении посла Германии в Израиле Штефана Зайберта, который прибыл на слушания в БАГАЦе. Он отметил, что это является логичным шагом в связи с интересом Берлина к дискуссиям касательно судебной реформы. Возможно, что в Иерусалиме выразят протест против поведения дипломата.

Также "Курсор" сообщал, что 12 сентября в ходе слушаний касательно отмены закона о "разумности" консервативный судья Дэвид Минц спросил у Анера Хельмана, который представляет юридического советника правительства, какой источник есть у суда, чтобы отменить Основной закон.

По словам Хельмана, это документ Декларация независимости, согласно которому Израиль – еврейском и демократическое государство. Это, дескать, базовый источник обеспечения демократического устройства Израиля. Больше об этой дискуссии узнайте здесь.