В Ликуде пообещали бойкотировать Галей Цахаль после увольнения Бардуго

Ранее сегодня Галей Цахаль объявило, что комментатор Яков Бардуго, ярый сторонник бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, прекращает вести ежедневную новостную программу в 17:00.
По словам исполняющего обязанности руководителя станции Галит Эльтштейн, это было сделано для того, чтобы четко отделить новости от мнений.
Бардуго продолжит вести утреннюю программу по пятницам.
Это вызвало возмущение в кругах поддержки Нетаниягу, и теперь, по крайней мере, пять членов Ликуда заявили, что будут бойкотировать станцию и отказываются давать интервью: Амир Охана, Галит Дистель-Атбарян, Йоав Киш, Кети Шитрит и Офир Кац.
Нетаниягу заявил, что исключение Бардуго из ежедневного шоу является «возмутительным и еще одним свидетельством того, что демократия и свобода слова попираются левыми».
«Они пытаются заткнуть рот последнему правому на Галей Цахаль», — заявил бывший премьер-министр.
Курсор ранее сообщал, что руководство Галей Цахаль отстранило от эфира известного ведущего Якова Бардуго. В сети появилась информация о том, что ведущий Яков Бардуго, который вел передачу «Виленский — Бардуго» где критиковалось текущее правительство, отстранен от работы.
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