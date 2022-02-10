В Ликуде пообещали бойкотировать Галей Цахаль после увольнения Бардуго

Амир Охана, Галит Дистель-Атбарян, Йоав Киш, Кети Шитрит и Офир Кац пообещали бойкотировать Армейское радио и отказались давать интервью до того момента, пока Бардуго не будет возращен в вечернее шоу.

Ранее сегодня Галей Цахаль объявило, что комментатор Яков Бардуго, ярый сторонник бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, прекращает вести ежедневную новостную программу в 17:00.

По словам исполняющего обязанности руководителя станции Галит Эльтштейн, это было сделано для того, чтобы четко отделить новости от мнений.

Бардуго продолжит вести утреннюю программу по пятницам.

Это вызвало возмущение в кругах поддержки Нетаниягу, и теперь, по крайней мере, пять членов Ликуда заявили, что будут бойкотировать станцию и отказываются давать интервью: Амир Охана, Галит Дистель-Атбарян, Йоав Киш, Кети Шитрит и Офир Кац.

Нетаниягу заявил, что исключение Бардуго из ежедневного шоу является «возмутительным и еще одним свидетельством того, что демократия и свобода слова попираются левыми».

«Они пытаются заткнуть рот последнему правому на Галей Цахаль», — заявил бывший премьер-министр.

Курсор ранее сообщал, что руководство Галей Цахаль отстранило от эфира известного ведущего Якова Бардуго. В сети появилась информация о том, что ведущий Яков Бардуго, который вел передачу «Виленский — Бардуго» где критиковалось текущее правительство, отстранен от работы.

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