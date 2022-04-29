В Мариуполе россияне выдают за мертвых азовцев своих же солдат

Российская пропаганда продолжает снимать фейковые видео из Мариуполя, который якобы уже под контролем войск рф. На этот раз они выдали своих же убитых солдат за азовцев.

Российская пропаганда на днях уже сообщила о полном контроле над Мариуполем, хотя там все еще идут бои и сдаваться украинские военные не намерены. Несмотря на сложное положение, бойцы ВСУ продолжают наносить урон россиянам. Чтобы скрыть этот факт, солдаты рф* снимают постановочные видео и выдают собственные потери за украинские.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Телеграмм-канал пропагандистов ранее опубликовал видео о глобальных потерях «Азова» в частном секторе возле завода Азовсталь, отметил он. На видео невозможно идентифицировать место съемки (с учетом уличных боев вчера и отсутствия канонады это точно не возле завода). Видео, вероятно, снято в другом, удаленном от завода районе города. Однако вместо убитых азовцев на кадрах видны только убитые русские.

Андрющенко отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно русские воины.

«На 48 секунде, где общим планом показывают «потери Азова», мы видим… убитого россиянина с белой лентой на руке. Мы, конечно, согласны с тем, что нацистские батальоны – это русские. Но не часто они признают это сами»,– написал Андрющенко.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.

Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!