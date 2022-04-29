В Мариуполе россияне выдают за мертвых азовцев своих же солдат

Российская пропаганда на днях уже сообщила о полном контроле над Мариуполем, хотя там все еще идут бои и сдаваться украинские военные не намерены. Несмотря на сложное положение, бойцы ВСУ продолжают наносить урон россиянам. Чтобы скрыть этот факт, солдаты рф* снимают постановочные видео и выдают собственные потери за украинские.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Телеграмм-канал пропагандистов ранее опубликовал видео о глобальных потерях «Азова» в частном секторе возле завода Азовсталь, отметил он. На видео невозможно идентифицировать место съемки (с учетом уличных боев вчера и отсутствия канонады это точно не возле завода). Видео, вероятно, снято в другом, удаленном от завода районе города. Однако вместо убитых азовцев на кадрах видны только убитые русские.
Андрющенко отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно русские воины.
«На 48 секунде, где общим планом показывают «потери Азова», мы видим… убитого россиянина с белой лентой на руке. Мы, конечно, согласны с тем, что нацистские батальоны – это русские. Но не часто они признают это сами»,– написал Андрющенко.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что глава ООН осудил нападения россии на мирных жителей во время визита в Украину.
Кроме того, Курсор писал, что палата представителей США одобрила ленд-лиз Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!