Россия намерена продолжать войну против Украины вплоть «до выполнения поставленных целей».
Об этом заявила представительница министерства иностранных дел россии мария захарова* на брифинге в четверг, 14 июля.
По ее словам, США и прочие союзники Киева якобы не смогут укрепить боеспособность Украины.
«Как бы не пытались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, «специальная военная операция», проводимая россией, будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены», – уверяет чиновница.
Представительница МИД рф не уточнила, какие именно цели она имеет в виду — московский режим уже не раз кардинально менял их за все время войны в Украине.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!