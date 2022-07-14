В МИД россии заявили, что Кремль не намерен прекращать войну

Кремль планирует «выполнить поставленные цели» в войне с Украиной, несмотря на препятствия западных стран, уверяет мария захарова.

Россия намерена продолжать войну против Украины вплоть «до выполнения поставленных целей».

Об этом заявила представительница министерства иностранных дел россии мария захарова* на брифинге в четверг, 14 июля.

По ее словам, США и прочие союзники Киева якобы не смогут укрепить боеспособность Украины.

«Как бы не пытались Соединенные Штаты Америки и их союзники укрепить боеспособность киевского режима, как неоднократно заявляло российское руководство, «специальная военная операция», проводимая россией, будет продолжена и все поставленные руководством страны цели и задачи будут выполнены», – уверяет чиновница.

Представительница МИД рф не уточнила, какие именно цели она имеет в виду — московский режим уже не раз кардинально менял их за все время войны в Украине.

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